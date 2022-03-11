Врач Чернышова объяснила, на какие опасные болезни указывает усталость по утрам

Если с утра человек чувствует себя разбитым, это может говорить как о заболеваниях, так и о привычной многим усталости. Однако не следует путать последнюю с переутомлением, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в интервью телеканалу "Москва 24". По её словам, при рядовой усталости достаточно выспаться.

"Если наступает переутомление, то это уже не помогает. Человек даже после выходного дня с утра чувствует слабость и разбитость. Здесь уже нужно обратиться к врачу", — подчеркнула эксперт.

В этом случае потребуются медикаментозное лечение и поездка в санаторий. По её утверждению, врач также назначит дополнительные исследования, которые помогут исключить болезни, симптомом которых может быть плохое самочувствие после пробуждения.

Речь идёт о заболеваниях лёгких, почек, печени, анемии и некоторых воспалительных недугах. При этом врач предостерегла от долгого сна ради того, чтобы восстановить энергию. Это может также спровоцировать слабость и разбитое состояние в течение дня.