Лайф узнал об арсенале бизнесмена, открывшего стрельбу по прохожим в Домодедове
В 2020 году Жорин зарегистрировал на себя несколько видов оружия. В частности, в его арсенале имелся карабин.
С места происшествия на медицинской каталке увозят женщину. Видео © LIFE
Появилось видео с места происшествия в Домодедове, где бизнесмен Юрий Жорин напал на консьержку и устроил стрельбу из окна квартиры. На кадрах видно, что сотрудники скорой помощи увозят женщину на медицинской каталке. По данным телеграм-канала SHOT, консьержка не пострадала.
Лайфу стало известно, что в 2020 году Жорин зарегистрировал несколько видов оружия. Это, в частности, нарезное оружие — карабин МА-136 и кольт АR-15, а также гладкоствольные ИЖ-27, ТОЗ-120121Е, ТОЗ-106. Кроме того, в арсенале бизнесмена имелся газовый пистолет.
Ранее Лайф сообщал, что мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что двор дома оцеплен, на месте работают правоохранители. Пострадавших среди прохожих, к счастью, нет. Известно, что стрелок ранее не был судим.
LIFE