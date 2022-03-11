Лайф узнал об арсенале бизнесмена, открывшего стрельбу по прохожим в Домодедове

С места происшествия на медицинской каталке увозят женщину. Видео © LIFE

Появилось видео с места происшествия в Домодедове, где бизнесмен Юрий Жорин напал на консьержку и устроил стрельбу из окна квартиры. На кадрах видно, что сотрудники скорой помощи увозят женщину на медицинской каталке. По данным телеграм-канала SHOT, консьержка не пострадала.

Лайфу стало известно, что в 2020 году Жорин зарегистрировал несколько видов оружия. Это, в частности, нарезное оружие — карабин МА-136 и кольт АR-15, а также гладкоствольные ИЖ-27, ТОЗ-120121Е, ТОЗ-106. Кроме того, в арсенале бизнесмена имелся газовый пистолет.