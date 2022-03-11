Бизнесмен напал на консьержку и открыл стрельбу из окна по прохожим в Домодедово

Бизнесмен, глава компании "Айсросс" Юрий Жорин напал на консьержку и устроил устроил стрельбу из окна квартиры в подмосковном Домодедове. Об этом Лайфу сообщает источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, Жорин напал на консьержку дома в Домодедове, после чего начал стрелять из окна квартиры на четвёртом этаже. По данным источника, 10 минут назад ещё были слышны выстрелы. Сейчас дом на улице Королева оцеплен, правоохранительными органами готовится захват.

По информации представителя Главного Следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий, несколько выстрелов попали по припаркованным вблизи автомобилям. Прокуратура также начала проверку по данному факту. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место происшествия выехал прокурор города Николай Развозжаев.