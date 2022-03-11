Канадская журналистка Ева Барлет сравнила действия ВСУ с тактикой террористов в Сирии
Она отметила, что СМИ промывают мозги людям на Западе, после чего те готовы поддерживать Украину, ведь легко манипулировать аудиторией, которая не знает о преступлениях неонацистов в стране.
Действия украинских боевиков можно сравнить с действиями террористов в Сирии, однако западные СМИ это не показывают, поскольку используют информацию от преступников. Об этом заявила журналистка Ева Барлет из Канады в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвящённой созданию Международного общественного трибунала по Незалежной.
"Здесь мы видим ту же ситуацию, что мы наблюдали в Сирии. Население подвергается террору со стороны украинских сил, в частности это и сами украинцы. В СМИ об этом не говорят, не пишут, обеляются эти преступления, прославляются преступники. То же самое происходило и в Сирии. Очень легко манипулировать западной аудиторией, потому что они не знают об этих преступлениях, они не знают о разгуле неонацистов на Украине", — сказала она.
Барлет отметила, что СМИ промывают мозги людям на Западе, после чего те готовы поддерживать Украину. Однако они даже не могут представить себе страдания, которым подвергались люди в Донбассе. Журналистка пояснила, что пресса на Западе использует в качестве источника информации тех, кто совершает эти преступления. То же самое наблюдалось в сирийском Алеппо: там СМИ выдавали информацию, которая исходила напрямую от террористов.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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Getty Images / Andriy Dubchak / dia images