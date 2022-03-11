Действия украинских боевиков можно сравнить с действиями террористов в Сирии, однако западные СМИ это не показывают, поскольку используют информацию от преступников. Об этом заявила журналистка Ева Барлет из Канады в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвящённой созданию Международного общественного трибунала по Незалежной.

"Здесь мы видим ту же ситуацию, что мы наблюдали в Сирии. Население подвергается террору со стороны украинских сил, в частности это и сами украинцы. В СМИ об этом не говорят, не пишут, обеляются эти преступления, прославляются преступники. То же самое происходило и в Сирии. Очень легко манипулировать западной аудиторией, потому что они не знают об этих преступлениях, они не знают о разгуле неонацистов на Украине", — сказала она.

Барлет отметила, что СМИ промывают мозги людям на Западе, после чего те готовы поддерживать Украину. Однако они даже не могут представить себе страдания, которым подвергались люди в Донбассе. Журналистка пояснила, что пресса на Западе использует в качестве источника информации тех, кто совершает эти преступления. То же самое наблюдалось в сирийском Алеппо: там СМИ выдавали информацию, которая исходила напрямую от террористов.