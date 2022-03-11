Роспотребнадзор откроет горячую линию для пострадавших от зарубежных компаний
Специалисты предоставят информацию о консультационной и судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушениями, а при необходимости помогут составить претензии и заявления.
Роспотребнадзор открыл всероссийскую горячую линию по защите прав граждан, пострадавших от действий иностранных компаний. Консультации станут доступны с 12 марта, сообщили на сайте ведомства.
"С 12 марта 2022 года начинает работу внеплановая всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории РФ", — сказано в сообщении.
Получить бесплатную консультацию можно круглосуточно по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43. Специалисты предоставят информацию о консультационной и судебной помощи потребителям, столкнувшимся с нарушением своих прав, при необходимости помогут составить претензии и заявления, а также направят запросы исполнителям услуг.
Ранее в России запустили горячую линию "СТОП НАЦИЗМ", с помощью которой можно поделиться фактами любой дискриминации или нацизма. Жители Украины, ДНР и ЛНР могут на неё сообщить обо всех преступлениях, которые происходили в последние восемь лет, а также продолжаются до сих пор. Всю информацию можно передать по номерам +7 (931) 323-77-34 и +7 (981) 766-99-15, а также в сообщениях.
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