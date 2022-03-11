"Совсем сломался": Депутат Горелкин обвинил YouTube в нарушении собственных правил и этических норм
Он подчеркнул, что владельцы компании прекрасно осознают своё сложное положение, однако у них нет выбора.
Депутат Государственной Думы РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин в беседе с Лайфом прокомментировал нарушения видеохостинга YouTube ("Ютуб") в России. При этом он отметил, что в связи с этим Роскомнадзор имеет полное право применить все имеющиеся на сегодняшний день меры.
"Понятно, что их главный офис находится в США, и компания всё это время находится под колоссальным давлением американских властей, медиа, которые активно разжигают культуру отмены в отношении нашего народа. "Ютуб" в какой-то момент под давлением совсем сломался и начал нарушать российские законы уже, что называется, без какого-то желания на двух стульях усидеть или как-то пытаться сохранить лицо", — пояснил эксперт.
Он отметил, что платформа начала блокировать аккаунты российских медиа, общественных деятелей, блогеров и включилась в беспрецедентную информационную войну против России. Собеседник Лайфа напомнил, что изначально в начале 2000-ых годов "Ютуб" создавался как платформа, оказывающая услуги по размещению видео-контента, и тогда были продекларированы правила с нейтральностью, объективностью.
При этом он подчеркнул, что владельцы прекрасно осознают своё сложное положение — они понимают, что платформа нарушает ими же продекларированные правила модерации, этические нормы и др. Однако, по мнению Горелкина, у владельцев нет выбора.
"Сегодня наш регулятор Роскомнадзор имеет полное право применить меры, которые у него сегодня есть. Спектр мер достаточно широкий. Это и мягкие, тонкие инструменты. Такие, как маркировка поисковой выдачи, запрет на рекламу. Есть и тяжёлые инструменты, такие, как замедление или блокировка. Это на усмотрение нашего регулятора. Юридические основания применять весь спектр мер к этой платформе у регулятора есть", — заключил депутат.
Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов заявлял, что YouTube систематически нарушает требования законов России. Парламентарий отметил, что если видеохостинг самостоятельно не хочет защищать пользователей от деструктива, то у регулятора не остаётся другого выхода, кроме как применять ограничительные меры.
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