"Совсем сломался": Депутат Горелкин обвинил YouTube в нарушении собственных правил и этических норм

Депутат Государственной Думы РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин в беседе с Лайфом прокомментировал нарушения видеохостинга YouTube ("Ютуб") в России. При этом он отметил, что в связи с этим Роскомнадзор имеет полное право применить все имеющиеся на сегодняшний день меры.

"Понятно, что их главный офис находится в США, и компания всё это время находится под колоссальным давлением американских властей, медиа, которые активно разжигают культуру отмены в отношении нашего народа. "Ютуб" в какой-то момент под давлением совсем сломался и начал нарушать российские законы уже, что называется, без какого-то желания на двух стульях усидеть или как-то пытаться сохранить лицо", — пояснил эксперт.

Он отметил, что платформа начала блокировать аккаунты российских медиа, общественных деятелей, блогеров и включилась в беспрецедентную информационную войну против России. Собеседник Лайфа напомнил, что изначально в начале 2000-ых годов "Ютуб" создавался как платформа, оказывающая услуги по размещению видео-контента, и тогда были продекларированы правила с нейтральностью, объективностью.

При этом он подчеркнул, что владельцы прекрасно осознают своё сложное положение — они понимают, что платформа нарушает ими же продекларированные правила модерации, этические нормы и др. Однако, по мнению Горелкина, у владельцев нет выбора.

"Сегодня наш регулятор Роскомнадзор имеет полное право применить меры, которые у него сегодня есть. Спектр мер достаточно широкий. Это и мягкие, тонкие инструменты. Такие, как маркировка поисковой выдачи, запрет на рекламу. Есть и тяжёлые инструменты, такие, как замедление или блокировка. Это на усмотрение нашего регулятора. Юридические основания применять весь спектр мер к этой платформе у регулятора есть", — заключил депутат.