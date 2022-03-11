Украинская ассоциация футбола лишила тренера "Зенита" Тимощука всех титулов

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) лишил помощника наставника петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука тренерской лицензии и титулов. Об этом сообщается на сайте организации.

Специалиста лишили тренерской лицензии, выданной Центром лицензирования УАФ, а также всех титулов победителя и серебряного призёра чемпионата Украины в составе донецкого "Шахтёра". Кроме того, Тимощука исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Спортсмену пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

В дальнейшем администрация УАФ планирует обратиться в органы государственной власти Украины с целью лишить Тимощука всех почётных званий и государственных наград.