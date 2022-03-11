Украинская ассоциация футбола лишила тренера "Зенита" Тимощука всех титулов
Бывший капитан сборной Украины работает в петербургском клубе с 2017 года.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) лишил помощника наставника петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука тренерской лицензии и титулов. Об этом сообщается на сайте организации.
Специалиста лишили тренерской лицензии, выданной Центром лицензирования УАФ, а также всех титулов победителя и серебряного призёра чемпионата Украины в составе донецкого "Шахтёра". Кроме того, Тимощука исключили из официального реестра игроков сборных команд УАФ. Спортсмену пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.
В дальнейшем администрация УАФ планирует обратиться в органы государственной власти Украины с целью лишить Тимощука всех почётных званий и государственных наград.
"Продолжает молчать": На Украине потребовали лишить тренера "Зенита" Тимощука всех титулов и госнаград
Бывший капитан сборной Украины работает в тренерском штабе "Зенита" с 2017 года. За этот период он трижды подряд выиграл с клубом золото чемпионата России.
Instagram / power4timo