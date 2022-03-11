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11 марта, 13:06

Сборные России по регби-7 отстранили от участия в международных турнирах

Накануне нашим регбистам запретили выступление на чемпионате Европы.

Международный совет регби запретил сборным России по регби-7 участие в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Федерации регби России (ФРР).

В связи с этими санкциями мужская и женская сборные России не смогут выступить на оставшихся этапах мировых серий. Также отменяется их участие в квалификации Кубка мира.

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Накануне Лайф сообщал, что сборную России отстранили от участия в чемпионате Европы по регби.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Роман Фейгин
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