Сборные России по регби-7 отстранили от участия в международных турнирах

Международный совет регби запретил сборным России по регби-7 участие в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Федерации регби России (ФРР).

В связи с этими санкциями мужская и женская сборные России не смогут выступить на оставшихся этапах мировых серий. Также отменяется их участие в квалификации Кубка мира.