Сборные России по регби-7 отстранили от участия в международных турнирах
Накануне нашим регбистам запретили выступление на чемпионате Европы.
Международный совет регби запретил сборным России по регби-7 участие в международных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Федерации регби России (ФРР).
В связи с этими санкциями мужская и женская сборные России не смогут выступить на оставшихся этапах мировых серий. Также отменяется их участие в квалификации Кубка мира.
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Накануне Лайф сообщал, что сборную России отстранили от участия в чемпионате Европы по регби.
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ТАСС / Антон Новодережкин