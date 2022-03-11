"Это не то, чего мы ждём": Зеленский упрекнул Евросоюз в "неверных" решениях по Украине
Решение политиков по этому вопросу должно совпадать с желанием граждан их стран, а они хотят видеть Незалежную в составе Евросоюза, уверен президент.
Президент Украины Владимир Зеленский недоволен тем, что члены Европейского союза придерживаются разных точек зрения относительно ускоренного вступления страны в объединение.
"Как мы оцениваем принятое [в четверг в ЕС] решение? Надо сильнее. Это не то, чего мы ждём. Надо, чтобы решение политиков совпадало с настроением их народов", — сказал президент в своём видеообращении.
По его мнению, большинство жителей стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в сообщество.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. 1 марта глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что заявка на вступление Незалежной в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении. Зеленский считает, что Украина сделала всё для приглашения её в Евросоюз.
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