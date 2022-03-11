Эксперт по фэншуй Самарина назвала способы привлечь удачу в дом с помощью "углов изобилия"

Хочешь привлечь удачу и деньги — приберись дома и выкинь ненужные вещи. Сделать это следует до 20 марта, когда наступает весеннее равноденствие. Об этом рассказала в беседе с газетой "Вечерняя Москва" консультант по фэншуй Екатерина Самарина.

"Следует также уделить время на очистку самых отдалённых углов в доме, которые отвечают за финансовое благополучие. Их ещё называют "углами изобилия". Если они заполнены лишними предметами, убирайте их, чтобы открыть денежный канал", — отметила эксперт.

Бояться избавиться от хлама, копившегося годами, не стоит. Если где-то убыло, то где-то прибудет, напомнила специалист. Вместо старых вещей обязательно появятся новые. Этот закон энергий действует на 100%. К тому же чистый дом без лишних вещей улучшает эмоциональное состояние человека.

Также следует помыть зеркала и входную дверь солёной водой. Это поможет снять с них негативную энергетическую программу, которая не позволяет хозяевам дома добиться успеха.