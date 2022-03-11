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11 марта, 13:17

Эксперт по фэншуй Самарина назвала способы привлечь удачу в дом с помощью "углов изобилия"

Она отметила необходимость избавиться от всех ненужных вещей. Это поможет открыть "денежный канал" для хозяев дома.

Хочешь привлечь удачу и деньги — приберись дома и выкинь ненужные вещи. Сделать это следует до 20 марта, когда наступает весеннее равноденствие. Об этом рассказала в беседе с газетой "Вечерняя Москва" консультант по фэншуй Екатерина Самарина.

"Следует также уделить время на очистку самых отдалённых углов в доме, которые отвечают за финансовое благополучие. Их ещё называют "углами изобилия". Если они заполнены лишними предметами, убирайте их, чтобы открыть денежный канал", отметила эксперт.

Бояться избавиться от хлама, копившегося годами, не стоит. Если где-то убыло, то где-то прибудет, напомнила специалист. Вместо старых вещей обязательно появятся новые. Этот закон энергий действует на 100%. К тому же чистый дом без лишних вещей улучшает эмоциональное состояние человека.

Также следует помыть зеркала и входную дверь солёной водой. Это поможет снять с них негативную энергетическую программу, которая не позволяет хозяевам дома добиться успеха.

Ранее Лайф рассказал, что астрологи советуют со всей внимательностью подходить к вопросу выбора имени детям. Так, некоторые имена влияют на денежные потоки и могут оставить своих обладателей на мели.

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Обложка ©

Pixabay

Татьяна Миссуми

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