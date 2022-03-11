Госдума призвала ООН и ПА ОБСЕ расследовать работу биолабораторий на Украине

Парламент предложил инициировать создание специальной комисси, которая вместе будет расследовать работы биолабораторий в Киеве.

Госдума на пленарном заседании приняла обращение к ООН и ПА ОБСЕ с призывом расследовать деятельность биологических лабораторий на Украине, где могли проводиться эксперименты по разработке биооружия.

Так, в обращении говорится, что у России есть основания утверждать, что США в течение нескольких лет использовали Украину для проведения опасных экспериментов в области биологического оружия. В документе отмечается, что в лабораториях были найдены образцы возбудителей таких болезней, как чума, сибирская язва, холера, а факт работы нескольких десятков лабораторий на Украине в интересах США фактически подтвердила замгоссекретаря Виктория Нуланд. Кроме того, отмечается, что уничтожение опасных биопатогенов свидетельствует о попытках украинских властей скрыть следы противоправной и антигуманной деятельности.

"Со своей стороны Государственная дума имеет право начать своё расследование этих фактов. В этой связи предлагается инициировать создание специальной комиссии, которая вместе с Советом Федерации создаётся", — сообщили в Госдуме, подчеркнув, что российская сторона инициирует парламентское расследование работы биолабораторий на Украине, а начать работу нужно с приглашения для дачи показаний Виктории Нуланд, уверены в Госдуме.