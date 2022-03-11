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11 марта, 13:45

В Домодедове задержан устроивший стрельбу бизнесмен

Мужчина оказал правоохранителям сопротивление, был ранен. Сейчас его везут в больницу.

<p>Устроивший стрельбу в Домодедове бизнесмен. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/36019" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Устроивший стрельбу в Домодедове бизнесмен. Фото © SHOT

Гендиректор компании "Айсроос" Юрий Жорин, устроивший стрельбу из окна своей квартиры в подмосковном Домодедове, задержан.

По данным источника Лайфа, мужчина оказал правоохранителям сопротивление, был ранен. Сейчас его везут в больницу.

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Напомним, мужчина напал с топором на консьержку. Он пришёл в ярость из-за того, что лавочки во дворе были покрашены в жёлто-синий цвет. Затем он открыл стрельбу из окна своей квартиры. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе сама консьержка. Информация о состоянии женщины уточняется.

Известно, что на Жорина зарегистрированы карабин МА-136, кольт АR-15, ружьё ИЖ-27, ружьё ТОЗ-120121Е, ружьё ТОЗ-106, газовый пистолет.

Александра Вишнякова

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