В Домодедове задержан устроивший стрельбу бизнесмен

Напомним, мужчина напал с топором на консьержку. Он пришёл в ярость из-за того, что лавочки во дворе были покрашены в жёлто-синий цвет. Затем он открыл стрельбу из окна своей квартиры. По предварительным данным, пострадали два человека, в том числе сама консьержка. Информация о состоянии женщины уточняется.