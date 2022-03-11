Leroy Merlin продолжает работу в России и готовится к расширению
В компании открыт штаб по импортозамещению, а также идёт поиск и замена товаров, с которыми есть трудности в поставках или производстве.
Одна из крупнейших сетей строительных гипермаркетов — Leroy Merlin — продолжит работу в России. Об этом говорится в письме топ-менеджмента компании, направленного её партнёрам, сообщает "Интерфакс".
"Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании", — сказано в письме.
В организации также добавили, что не будут штрафовать партнёров за срыв поставок, но ждут от них "выполнения уровня сервиса". Кроме того, будут рассмотрены запросы на изменение закупочных цен в сокращённые сроки, но необоснованные предложения ретейлер принимать не станет.
Как известно, многие крупные компании объявили об уходе с российского рынка. Несмотря на это, компания Leroy Merlin открыта к предложениям по увеличению поставок, а также ведёт работу по расширению ассортимента продукции. В компании открыт штаб по импортозамещению, а также идёт поиск и замена товаров, с которыми есть трудности в поставках или производстве.
Напомним, ряд иностранных компаний уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.