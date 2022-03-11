Leroy Merlin продолжает работу в России и готовится к расширению

Одна из крупнейших сетей строительных гипермаркетов — Leroy Merlin — продолжит работу в России. Об этом говорится в письме топ-менеджмента компании, направленного её партнёрам, сообщает "Интерфакс".

"Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании", — сказано в письме.

В организации также добавили, что не будут штрафовать партнёров за срыв поставок, но ждут от них "выполнения уровня сервиса". Кроме того, будут рассмотрены запросы на изменение закупочных цен в сокращённые сроки, но необоснованные предложения ретейлер принимать не станет.