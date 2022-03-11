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11 марта, 13:34

Leroy Merlin продолжает работу в России и готовится к расширению

В компании открыт штаб по импортозамещению, а также идёт поиск и замена товаров, с которыми есть трудности в поставках или производстве.

Одна из крупнейших сетей строительных гипермаркетов — Leroy Merlin — продолжит работу в России. Об этом говорится в письме топ-менеджмента компании, направленного её партнёрам, сообщает "Интерфакс".

"Несмотря ни на какие слухи, мы продолжаем работать и не планируем останавливать деятельность компании", — сказано в письме.

В организации также добавили, что не будут штрафовать партнёров за срыв поставок, но ждут от них "выполнения уровня сервиса". Кроме того, будут рассмотрены запросы на изменение закупочных цен в сокращённые сроки, но необоснованные предложения ретейлер принимать не станет.

Как известно, многие крупные компании объявили об уходе с российского рынка. Несмотря на это, компания Leroy Merlin открыта к предложениям по увеличению поставок, а также ведёт работу по расширению ассортимента продукции. В компании открыт штаб по импортозамещению, а также идёт поиск и замена товаров, с которыми есть трудности в поставках или производстве.

Генпрокуратура проверит компании, заявившие об уходе с российского рынка

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Напомним, ряд иностранных компаний уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Wikipedia

Оксана Попова

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