Премьер Канады объявил о новых санкциях против 5 россиян и 32 военных организаций

Лицам из данного списка будет запрещено вести дела в стране, а их активы будут заморожены. Организации при этом не смогут получать любую канадскую технику или поставки.

Канада вводит санкции против 32 военных организаций РФ, а также в отношении пяти россиян, в числе которых бизнесмен Роман Абрамович. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил в ходе визита в Варшаву.

"Сегодня я могу объявить, что ещё пять человек окажутся под санкциями, в том числе Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены", — заявил он.