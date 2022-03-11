Премьер Канады объявил о новых санкциях против 5 россиян и 32 военных организаций
Лицам из данного списка будет запрещено вести дела в стране, а их активы будут заморожены. Организации при этом не смогут получать любую канадскую технику или поставки.
Канада вводит санкции против 32 военных организаций РФ, а также в отношении пяти россиян, в числе которых бизнесмен Роман Абрамович. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил в ходе визита в Варшаву.
"Сегодня я могу объявить, что ещё пять человек окажутся под санкциями, в том числе Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены", — заявил он.
Также ограничения вводятся в отношении 32 военных организаций в России. Как уточняется, им будет запрещено получать любую канадскую технику или поставки.
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
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