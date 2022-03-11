ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 13:28

Премьер Канады объявил о новых санкциях против 5 россиян и 32 военных организаций

Лицам из данного списка будет запрещено вести дела в стране, а их активы будут заморожены. Организации при этом не смогут получать любую канадскую технику или поставки.

Канада вводит санкции против 32 военных организаций РФ, а также в отношении пяти россиян, в числе которых бизнесмен Роман Абрамович. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил в ходе визита в Варшаву.

"Сегодня я могу объявить, что ещё пять человек окажутся под санкциями, в том числе Роман Абрамович. Этим людям будет запрещено вести дела в Канаде, а их активы будут заморожены", — заявил он.

Также ограничения вводятся в отношении 32 военных организаций в России. Как уточняется, им будет запрещено получать любую канадскую технику или поставки.

Столтенберг заявил, что НАТО ждёт введения антироссийских санкций от всех союзников
Столтенберг заявил, что НАТО ждёт введения антироссийских санкций от всех союзников

Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.

BannerImage

Getty Images / Dave Chan

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Канада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar