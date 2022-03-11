Болельщики "Челси" скандировали имя Абрамовича перед матчем чемпионата Англии с "Норвичем"
Состоявшийся накануне матч завершился со счётом 3:1 в пользу лондонского клуба.
Болельщики лондонского "Челси" скандировали имя владельца клуба Романа Абрамовича перед перенесённым матчем 30-го тура чемпионата Англии против "Норвича". Об этом сообщает Bleacher Report.
Chelsea fans started chanting "Roman Abramovich" before their game against Norwich.— B/R Football (@brfootball) March 10, 2022
The UK government froze Abramovich's assets earlier today
(via @footballdaily) pic.twitter.com/V1ZmO0YUFR
Встреча завершилась выездной победой "Челси" со счётом 3:1. По голу в составе лондонцев забили Трево Чалоба, Мейсон Маунт и Кай Хаверц.
Накануне Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.
В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает третье место, набрав в 27 матчах 56 очков. Его опережают только "Манчестер Сити" (69 баллов) и "Ливерпуль" (63).
ТАСС / PA Wire / Press Association Images