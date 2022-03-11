Болельщики "Челси" скандировали имя Абрамовича перед матчем чемпионата Англии с "Норвичем"

Болельщики лондонского "Челси" скандировали имя владельца клуба Романа Абрамовича перед перенесённым матчем 30-го тура чемпионата Англии против "Норвича". Об этом сообщает Bleacher Report.

Chelsea fans started chanting "Roman Abramovich" before their game against Norwich.



The UK government froze Abramovich's assets earlier today



(via @footballdaily) pic.twitter.com/V1ZmO0YUFR — B/R Football (@brfootball) March 10, 2022

Встреча завершилась выездной победой "Челси" со счётом 3:1. По голу в составе лондонцев забили Трево Чалоба, Мейсон Маунт и Кай Хаверц.

Накануне Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.