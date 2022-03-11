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11 марта, 13:27

Болельщики "Челси" скандировали имя Абрамовича перед матчем чемпионата Англии с "Норвичем"

Состоявшийся накануне матч завершился со счётом 3:1 в пользу лондонского клуба.

Болельщики лондонского "Челси" скандировали имя владельца клуба Романа Абрамовича перед перенесённым матчем 30-го тура чемпионата Англии против "Норвича". Об этом сообщает Bleacher Report.

Встреча завершилась выездной победой "Челси" со счётом 3:1. По голу в составе лондонцев забили Трево Чалоба, Мейсон Маунт и Кай Хаверц.

Санкции против Абрамовича не помешают "Челси" выступать в чемпионате Англии

Санкции против Абрамовича не помешают "Челси" выступать в чемпионате Англии

Накануне Правительство Великобритании заморозило все активы Абрамовича в стране. Ранее Лайф сообщал, что российский бизнесмен решил продать "Челси", с которым за 19 лет выиграл 21 трофей.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" занимает третье место, набрав в 27 матчах 56 очков. Его опережают только "Манчестер Сити" (69 баллов) и "Ливерпуль" (63).

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ТАСС / PA Wire / Press Association Images

Роман Фейгин

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