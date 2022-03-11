Вертолёт совершил жёсткую посадку в Белгородской области

В Белгородской области вблизи российско-украинской границы вертолёт совершил жёсткую посадку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Совершил жёсткую посадку вертолёт в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Ситуация под контролем", — написал он в своём телеграм-канале.