Вертолёт совершил жёсткую посадку в Белгородской области
В результате происшествия жертв нет. Причины аварии выясняет прибывшая на место следственная группа.
В Белгородской области вблизи российско-украинской границы вертолёт совершил жёсткую посадку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Совершил жёсткую посадку вертолёт в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Ситуация под контролем", — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее вертолёт Ми-8 упал на бок при посадке в Псковской области. Всего на борту было четыре человека, один из них пострадал.
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