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11 марта, 13:31

Вертолёт совершил жёсткую посадку в Белгородской области

В результате происшествия жертв нет. Причины аварии выясняет прибывшая на место следственная группа.

В Белгородской области вблизи российско-украинской границы вертолёт совершил жёсткую посадку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Совершил жёсткую посадку вертолёт в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работает следственная группа и сотрудники МЧС. Ситуация под контролем", — написал он в своём телеграм-канале.

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Pexels

Александра Васильева

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