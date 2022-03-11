Депутат Боярский: Сервисы компании Meta заблокируют в ближайшее время

По его словам, компания Meta, владеющая этими сервисами, "не видит берегов", поэтому он призвал переходить в другие соцсети и мессенджеры во имя истины, которая "дороже удобного приложения".

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский выразил уверенность в том, что все сервисы компании Meta: социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp — будут заблокированы в ближайшее время.

"Друзья, что-то мне подсказывает, что не видящая берегов Meta со всеми своими сервисами может быть заблокирована. Так что добро пожаловать в мой канал! И напоминаю, что мои аккаунты в VK и "Одноклассниках" также открыты и продолжают работать! Нравится мне "Инстаграм", привык я к нему. Но истина дороже. Знай наших!" — написал Сергей Боярский в своём телеграм-канале.