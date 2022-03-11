Депутат Боярский: Сервисы компании Meta заблокируют в ближайшее время
По его словам, компания Meta, владеющая этими сервисами, "не видит берегов", поэтому он призвал переходить в другие соцсети и мессенджеры во имя истины, которая "дороже удобного приложения".
Зампредседателя Госдумы по информполитике заявил, что все сервисы компании Meta заблокируют в ближайшее время. Видео © Телеграм-канал / Сергей Боярский
Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информполитике, информтехнологиям и связи Сергей Боярский выразил уверенность в том, что все сервисы компании Meta: социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp — будут заблокированы в ближайшее время.
"Друзья, что-то мне подсказывает, что не видящая берегов Meta со всеми своими сервисами может быть заблокирована. Так что добро пожаловать в мой канал! И напоминаю, что мои аккаунты в VK и "Одноклассниках" также открыты и продолжают работать! Нравится мне "Инстаграм", привык я к нему. Но истина дороже. Знай наших!" — написал Сергей Боярский в своём телеграм-канале.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств.
Телеграм-канал / Сергей Боярский