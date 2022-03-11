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11 марта, 13:52

Момент нападения бизнесмена с топором на консьержку в Домодедове попал на видео

После недолгой перебранки он начинает бить топором по стеклу, за которым сидит женщина. После её побега он продолжает крушить всё вокруг.

Нападение Жорина на консьержку с топором. Видео © SHOT

Опубликовано видео с моментом нападения главы компании "Айсросс" Юрия Жорина на консьержку с топором в подмосковном Домодедове. После этого мужчина устроил стрельбу из окна квартиры по прохожим.

Последствия погрома. Фото © SHOT

Последствия погрома. Фото © SHOT

На опубликованных SHOT кадрах видно, что Жорин с топором подходит к консьержке и начинает ей что-то объяснять. После недолгой перебранки он начинает бить топором по стеклу, за которым она сидит. Испуганная женщина выбегает, а злоумышленник продолжает крушить всё вокруг, не замечая бегства виновницы своего гнева.

Лайф узнал об арсенале бизнесмена, открывшего стрельбу по прохожим в Домодедове

Лайф узнал об арсенале бизнесмена, открывшего стрельбу по прохожим в Домодедове

Напомним, мужчина напал с топором на консьержку. Он пришёл в ярость из-за того, что лавочки во дворе были покрашены в жёлто-синие цвета. Затем он открыл стрельбу из окна своей квартиры. По предварительным данным, пострадало два человека, в том числе сама консьержка. Информация о состоянии женщины уточняется. На данный момент гендиректор компании "Айсросс" уже задержан.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников

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