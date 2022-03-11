Момент нападения бизнесмена с топором на консьержку в Домодедове попал на видео

Нападение Жорина на консьержку с топором. Видео © SHOT

Опубликовано видео с моментом нападения главы компании "Айсросс" Юрия Жорина на консьержку с топором в подмосковном Домодедове. После этого мужчина устроил стрельбу из окна квартиры по прохожим.

Последствия погрома. Фото © SHOT

На опубликованных SHOT кадрах видно, что Жорин с топором подходит к консьержке и начинает ей что-то объяснять. После недолгой перебранки он начинает бить топором по стеклу, за которым она сидит. Испуганная женщина выбегает, а злоумышленник продолжает крушить всё вокруг, не замечая бегства виновницы своего гнева.