Момент нападения бизнесмена с топором на консьержку в Домодедове попал на видео
После недолгой перебранки он начинает бить топором по стеклу, за которым сидит женщина. После её побега он продолжает крушить всё вокруг.
Нападение Жорина на консьержку с топором. Видео © SHOT
Опубликовано видео с моментом нападения главы компании "Айсросс" Юрия Жорина на консьержку с топором в подмосковном Домодедове. После этого мужчина устроил стрельбу из окна квартиры по прохожим.
Последствия погрома. Фото © SHOT
На опубликованных SHOT кадрах видно, что Жорин с топором подходит к консьержке и начинает ей что-то объяснять. После недолгой перебранки он начинает бить топором по стеклу, за которым она сидит. Испуганная женщина выбегает, а злоумышленник продолжает крушить всё вокруг, не замечая бегства виновницы своего гнева.
Напомним, мужчина напал с топором на консьержку. Он пришёл в ярость из-за того, что лавочки во дворе были покрашены в жёлто-синие цвета. Затем он открыл стрельбу из окна своей квартиры. По предварительным данным, пострадало два человека, в том числе сама консьержка. Информация о состоянии женщины уточняется. На данный момент гендиректор компании "Айсросс" уже задержан.