Блокировка Meta не коснётся мессенджера WhatsApp
В отличие от "Фейсбука" и "Инстаграма" мессенджер "не является средством коммуникации для публичного распространения", объяснил источник ТАСС.
Блокировка в России ресурсов компании Meta коснётся только соцсетей Facebook и Instagram, но не затронет мессенджер WhatsApp. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре.
"Блокировка в России Meta не коснется мессенджера WhatsApp, поскольку он является средством коммуникации не для публичного распространения", — пояснил он.
Ранее Meta разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. В "Инстаграме" тоже сняли запрет на посты с призывами к насилию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Генеральная прокуратура уже потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Также в Роскомнадзор было направлено требование ограничить доступ к "Инстаграму".
Лайф также сообщал, что СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников американской компании Meta в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении российских военных.
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