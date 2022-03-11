Блокировка Meta не коснётся мессенджера WhatsApp

Блокировка в России ресурсов компании Meta коснётся только соцсетей Facebook и Instagram, но не затронет мессенджер WhatsApp. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре.

"Блокировка в России Meta не коснется мессенджера WhatsApp, поскольку он является средством коммуникации не для публичного распространения", — пояснил он.