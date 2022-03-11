СКР завёл дело против Meta из-за призывов к насилию в отношении российских военных

Речь идёт о статьях о пропаганде терроризма и возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия.

В Главном следственном управлении СК России возбудили уголовное дело в отношении сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении российских военных. Об этом говорится в сообщении СК.

Как указали в ведомстве, Meta ранее признала, что временно разрешила в своих соцсетях призывать к насилию против российских военных, об этом писал пресс-секретарь компании Энди Стоун в соцсети Twitter. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьёй о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и содействии террористической деятельности. Теперь в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.