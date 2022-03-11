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11 марта, 12:26

СКР завёл дело против Meta из-за призывов к насилию в отношении российских военных

Речь идёт о статьях о пропаганде терроризма и возбуждении ненависти и вражды с угрозой применения насилия.

В Главном следственном управлении СК России возбудили уголовное дело в отношении сотрудников американской компании Meta, владеющей социальными сетями Facebook, Instagram и WhatsApp, в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении российских военных. Об этом говорится в сообщении СК.

Как указали в ведомстве, Meta ранее признала, что временно разрешила в своих соцсетях призывать к насилию против российских военных, об этом писал пресс-секретарь компании Энди Стоун в соцсети Twitter. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьёй о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и содействии террористической деятельности. Теперь в рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.

Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств.

В ООН обеспокоены решением Meta разрешить призывы к насилию в отношении военных РФ

В ООН обеспокоены решением Meta разрешить призывы к насилию в отношении военных РФ

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Getty Images / STR / NurPhoto

Виктория Дитрих

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