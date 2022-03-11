Эксперты: Новая политика Meta развязывает руки русофобам не только в онлайне, но и в реальной жизни
Собеседники Лайфа рассказали, что администрация Facebook, которая вступает в информационную войну уже не в первый раз, не боится даже обвинения в геноциде и надеется на этом заработать.
Facebook доказал, что является важным инструментом информационной войны против России, а распространение призывов к насилию, которые теперь являются допустимыми в соцсети, — это прямая угроза для граждан нашей страны. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк.
"То, что сейчас делает корпорация Meta, подрывает не просто доверие к её принципам, а обнажает всю суть, чем эта корпорация является и какие интересы и цели она преследует. Мы помним, как тот же Facebook обвиняли в том, что именно халатная модерация в своё время привела к настоящему геноциду народа Мьянмы. Такая же ситуация повторилась и в Эфиопии, когда технология протестной мобилизации и ненависти привела к настоящим этническим чисткам. Мы помним, что это привело к большому общественному резонансу, упали акции компании. Но а теперь сама Meta заявляет открыто и говорит о том, что снимает запрет на публикацию призывов к насильственным действиям в отношении россиян", — рассказывает эксперт.
Instagram, по словам Данюка, занимается примерно тем же: он сталкивает различные народы и этносы, разжигая ненависть и рознь между украинцами и россиянами. Теперь же администрация соцсетей официально поднимает шлагбаум для массового призыва к насилию, которое ставит под угрозу жизнь простых россиян, и именно такие деструктивные публикации с точки зрения технологий приносят больше всего реакций.
"Видимо, бизнес-модель в нынешних условиях информационной войны против России, она как раз соответствует подобного рода стратегии. По сути, Meta зарабатывает на языке ненависти, на языке войны", — отметил собеседник Лайфа.
В свою очередь директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков обратил внимание на другой важный аспект в новой политике Meta, поощряющей насилие, — из области информационной войны они уже вступают на тропу войны реальной.
"Внося изменения в свою политику модерации, они противоречат самим же себе. В данном случае Facebook говорит, что они не видят ничего плохого в том, чтобы призывали к убийству российских граждан и российского президента. Это фактически стимулирование пользователей к таким публикациям. Это фактически объявление России не то что информационной, а уже напрямую объявление войны. Россия, естественно, такого поведения Мета не стерпит", — заключил он.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он заявил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств.
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