Эксперты: Новая политика Meta развязывает руки русофобам не только в онлайне, но и в реальной жизни

Facebook доказал, что является важным инструментом информационной войны против России, а распространение призывов к насилию, которые теперь являются допустимыми в соцсети, — это прямая угроза для граждан нашей страны. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк.

"То, что сейчас делает корпорация Meta, подрывает не просто доверие к её принципам, а обнажает всю суть, чем эта корпорация является и какие интересы и цели она преследует. Мы помним, как тот же Facebook обвиняли в том, что именно халатная модерация в своё время привела к настоящему геноциду народа Мьянмы. Такая же ситуация повторилась и в Эфиопии, когда технология протестной мобилизации и ненависти привела к настоящим этническим чисткам. Мы помним, что это привело к большому общественному резонансу, упали акции компании. Но а теперь сама Meta заявляет открыто и говорит о том, что снимает запрет на публикацию призывов к насильственным действиям в отношении россиян", — рассказывает эксперт.

Instagram, по словам Данюка, занимается примерно тем же: он сталкивает различные народы и этносы, разжигая ненависть и рознь между украинцами и россиянами. Теперь же администрация соцсетей официально поднимает шлагбаум для массового призыва к насилию, которое ставит под угрозу жизнь простых россиян, и именно такие деструктивные публикации с точки зрения технологий приносят больше всего реакций.

"Видимо, бизнес-модель в нынешних условиях информационной войны против России, она как раз соответствует подобного рода стратегии. По сути, Meta зарабатывает на языке ненависти, на языке войны", — отметил собеседник Лайфа.

В свою очередь директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков обратил внимание на другой важный аспект в новой политике Meta, поощряющей насилие, — из области информационной войны они уже вступают на тропу войны реальной.

"Внося изменения в свою политику модерации, они противоречат самим же себе. В данном случае Facebook говорит, что они не видят ничего плохого в том, чтобы призывали к убийству российских граждан и российского президента. Это фактически стимулирование пользователей к таким публикациям. Это фактически объявление России не то что информационной, а уже напрямую объявление войны. Россия, естественно, такого поведения Мета не стерпит", — заключил он.