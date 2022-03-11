Канада запретила импорт нефтепродуктов из РФ
Кроме того, под ограничения попали масла, полученные из битумных полезных ископаемых, а также ряд других товаров.
Власти Канады ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, в рамках которых запрещается импорт нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
В сообщении сказано, что теперь "любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады" запрещён импорт, покупки или приобретение нефтепродуктов "из России или от любых людей в России". Под запрет попал импорт нефтяных масел и масел, полученных из битумных полезных ископаемых, сырой нефти, а также ввоз нефтяных газов и других газообразных углеводородов.
Ранее премьер Канады объявил о новых санкциях против 5 россиян и 32 военных организаций. Лицам из данного списка будет запрещено вести дела в стране, а их активы будут заморожены. Организации при этом не смогут получать любую канадскую технику или поставки. Ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
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