Канада запретила импорт нефтепродуктов из РФ

Власти Канады ввели новые антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, в рамках которых запрещается импорт нефтепродуктов из РФ. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

В сообщении сказано, что теперь "любым лицам в Канаде и любым канадцам вне Канады" запрещён импорт, покупки или приобретение нефтепродуктов "из России или от любых людей в России". Под запрет попал импорт нефтяных масел и масел, полученных из битумных полезных ископаемых, сырой нефти, а также ввоз нефтяных газов и других газообразных углеводородов.