Пропавший с экранов Иван Ургант уехал из России вместе с семьёй, пообещав вернуться

"Ургант с семьёй уехал в Израиль", — такая запись появилась в телеграм-канале "НЕБОЖЕНА". Буквально за час с момента публикации под постом набралось уже свыше 200 комментариев. Есть среди них и нелестные: "Скатертью дорожка", "Надеюсь, с билетом в один конец))", "Давно пора. Приелась уже его морда, да и шутки уже несмешные. Познер-то с ним уже?" — написали пользователи. Увидев, что о его отъезде стало известно обывателям, Иван Ургант поспешил объясниться.

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь.❤️", — написал Ургант в "Инстаграме".

Телеведущий Иван Ургант © Instagram / urgantcom

Где сейчас находится вместе с супругой и детьми, ведущий уточнять не стал. Его пост меньше чем за час собрал свыше 100 тысяч лайков. Кстати, комменты к публикации Ургант отключил. Напомним, показ развлекательной программы "Вечерний Ургант", которую ведёт Иван, временно приостановлен.