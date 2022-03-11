Как солист "Отпетых мошенников" Том Хаос медленно умирал в последние годы, но никто не обращал внимания

Бывший участник группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, более известный по псевдониму Том Хаос, скончался в четверг, 10 марта. По странному стечению обстоятельств, у звезды конца 90-х на день было запланировано два интервью, но к полудню артист перестал отвечать на звонки и сообщения. Почему умер солист "Отпетых мошенников", официальных данных нет. Однако сразу после шокирующих новостей у Лайфа появилась информация, что 50-летний певец покончил с собой. Как это ни грустно, такой исход был если не ожидаемым, то точно вероятным, если учесть, что происходило в жизни Зинурова в последние годы.

Группа "Отпетые мошенники". Фото © Twitter / KonulRanveerian

Биография Вячеслава Зинурова вообще была весьма интересной. В девяностые он состоял в коллективе "Неоновый мальчик", потом познакомился с Сергеем Амораловым и Гариком Богомазовым из "Беккрафта", и вот с 1996-го уже они начали выступать и записывать первые треки в коллективе "Отпетые мошенники". С 1997-го по 2008-й год ребята выпустили семь альбомов. Хитов группы тоже не сосчитать.

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Типичная для звёзд девяностых история: поклонники вырастают, поп-музыка меняется, а они так и сидят со своими старыми хитами, которые готова слушать только аудитория дискотек "кому за тридцать". "Мошенники" — не исключение. После 2008-го у них не вышло ни одного альбома. Сначала, в 2011-м, из коллектива ушёл Богомазов, ещё через десять лет, в 2021-м, отчалил и сам Зинуров. По его словам, Аморалов задолжал ему огромные суммы и по-хорошему возвращать их не собирался. Продолжать работать в одном коллективе уже было невозможно, отмечал Starhit.

Умер солист "Отпетых мошенников" Том Хаос. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / tomchaos

Покинув группу, Зинуров дал несколько концертов, в том числе и сольных. Музыка, репетиции, общение с фанатами — ну что ещё нужно артисту? Чего-то не хватало точно. 10 марта в своём доме в деревне Капорки Московской области Том Хаос покончил жизнь самоубийством, писал Лайф. До музыканта не могли дозвониться родные, потому попросили соседа разузнать, что к чему. Тело Вячеслава обнаружили в районе 19 часов по московскому времени.

Вячеслав Зинуров. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / tomchaos