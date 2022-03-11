Как солист "Отпетых мошенников" Том Хаос медленно умирал в последние годы, но никто не обращал внимания
10 марта стало известно, что скончался солист легендарной группы рубежа веков Вячеслав Зинуров. Некогда фанаты, они со слезами на глазах стали вспоминать кумира, хотя делать это нужно было раньше.
Бывший участник группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, более известный по псевдониму Том Хаос, скончался в четверг, 10 марта. По странному стечению обстоятельств, у звезды конца 90-х на день было запланировано два интервью, но к полудню артист перестал отвечать на звонки и сообщения. Почему умер солист "Отпетых мошенников", официальных данных нет. Однако сразу после шокирующих новостей у Лайфа появилась информация, что 50-летний певец покончил с собой. Как это ни грустно, такой исход был если не ожидаемым, то точно вероятным, если учесть, что происходило в жизни Зинурова в последние годы.
Группа "Отпетые мошенники". Фото © Twitter / KonulRanveerian
Биография Вячеслава Зинурова вообще была весьма интересной. В девяностые он состоял в коллективе "Неоновый мальчик", потом познакомился с Сергеем Амораловым и Гариком Богомазовым из "Беккрафта", и вот с 1996-го уже они начали выступать и записывать первые треки в коллективе "Отпетые мошенники". С 1997-го по 2008-й год ребята выпустили семь альбомов. Хитов группы тоже не сосчитать.
Типичная для звёзд девяностых история: поклонники вырастают, поп-музыка меняется, а они так и сидят со своими старыми хитами, которые готова слушать только аудитория дискотек "кому за тридцать". "Мошенники" — не исключение. После 2008-го у них не вышло ни одного альбома. Сначала, в 2011-м, из коллектива ушёл Богомазов, ещё через десять лет, в 2021-м, отчалил и сам Зинуров. По его словам, Аморалов задолжал ему огромные суммы и по-хорошему возвращать их не собирался. Продолжать работать в одном коллективе уже было невозможно, отмечал Starhit.
Умер солист "Отпетых мошенников" Том Хаос. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / tomchaos
Покинув группу, Зинуров дал несколько концертов, в том числе и сольных. Музыка, репетиции, общение с фанатами — ну что ещё нужно артисту? Чего-то не хватало точно. 10 марта в своём доме в деревне Капорки Московской области Том Хаос покончил жизнь самоубийством, писал Лайф. До музыканта не могли дозвониться родные, потому попросили соседа разузнать, что к чему. Тело Вячеслава обнаружили в районе 19 часов по московскому времени.
Вячеслав Зинуров. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / tomchaos
По информации семьи Вячеслава Зинурова, в последнее время артист был в тяжёлой депрессии. Теперь, зная это, сложно читать его старые записи в "Инстаграме". В день своего 50-летия экс-солист "Отпетых мошенников" опубликовал фотографию с натянутой улыбкой и пообещал: "Я вас не подведу! Впереди много всего интересного!"
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