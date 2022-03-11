Онопко вошёл в тренерский штаб Карпина в "Ростове"

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб Валерия Карпина в "Ростове". Об этом сообщается на сайте клуба.

С июля 2021 года Онопко работал в штабе Карпина в сборной России. После назначения в "Ростов" специалист продолжит свою деятельность в национальной команде.