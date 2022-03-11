Онопко вошёл в тренерский штаб Карпина в "Ростове"
Оба специалиста продолжат совместную работу в сборной России.
Бывший футболист сборной России Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб Валерия Карпина в "Ростове". Об этом сообщается на сайте клуба.
С июля 2021 года Онопко работал в штабе Карпина в сборной России. После назначения в "Ростов" специалист продолжит свою деятельность в национальной команде.
"Обстоятельства меняются": Совмещение Карпиным работы тренера в сборной России и "Ростове" может быть прекращено
Накануне Лайф сообщал, что Карпин продлил контракт с РФС до конца года. Также была согласована возможность совмещения тренером работы в сборной России и в "Ростове".
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ФК "Ростов"