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11 марта, 14:45

Онопко вошёл в тренерский штаб Карпина в "Ростове"

Оба специалиста продолжат совместную работу в сборной России.

Бывший футболист сборной России Виктор Онопко вошёл в тренерский штаб Валерия Карпина в "Ростове". Об этом сообщается на сайте клуба.

С июля 2021 года Онопко работал в штабе Карпина в сборной России. После назначения в "Ростов" специалист продолжит свою деятельность в национальной команде.

"Обстоятельства меняются": Совмещение Карпиным работы тренера в сборной России и "Ростове" может быть прекращено

"Обстоятельства меняются": Совмещение Карпиным работы тренера в сборной России и "Ростове" может быть прекращено

Накануне Лайф сообщал, что Карпин продлил контракт с РФС до конца года. Также была согласована возможность совмещения тренером работы в сборной России и в "Ростове".

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ФК "Ростов"

Роман Фейгин

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