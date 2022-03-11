Собянин, Воробьёв и Матвиенко прекращают вести аккаунты в Instagram

Кроме того, о прекращении публикации контента в этих соцсетях также сообщили вице-губернатор региона Ирина Каклюгина и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявили, что прекращают вести свои страницы в социальной сети Instagram на фоне экстремистской и антироссийской деятельности компании Meta.

"Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram", — написал Собянин в своём телеграм-канале.

Губернатор Подмосковья также сообщил, что отказывается пользоваться соцсетями Facebook и Instagram, поскольку они не готовы удалять призывы к насилию против россиян. Он подчеркнул, что это не просто подлость, а открытая поддержка убийства соотечественников.