Собянин, Воробьёв и Матвиенко прекращают вести аккаунты в Instagram
Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев / Михаил Климентьев / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Кроме того, о прекращении публикации контента в этих соцсетях также сообщили вице-губернатор региона Ирина Каклюгина и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявили, что прекращают вести свои страницы в социальной сети Instagram на фоне экстремистской и антироссийской деятельности компании Meta.
"Meta уже не скрывает, что Facebook и Instagram являются оружием информационной войны. В соцсетях компании теперь официально призывают к убийству граждан России. Это открытый экстремизм, поэтому я прекращаю вести аккаунт в Instagram", — написал Собянин в своём телеграм-канале.
Губернатор Подмосковья также сообщил, что отказывается пользоваться соцсетями Facebook и Instagram, поскольку они не готовы удалять призывы к насилию против россиян. Он подчеркнул, что это не просто подлость, а открытая поддержка убийства соотечественников.
"Дорогие друзья. На фоне информации о деятельности Meta, на мой взгляд, абсолютно недопустимой в XXI веке — в чистом виде экстремистской и антироссийской, которая стала сейчас достоянием общественности, приняла решение закрыть свой аккаунт в "Инстаграме", — написала Валентина Матвиенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте" (кстати, это её первая запись здесь). Кроме того, о прекращении публикации контента в этих соцсетях также сообщили вице-губернатор региона Ирина Каклюгина и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств. Генеральная прокуратура уже потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Также в Роскомнадзор было направлено требование ограничить доступ к Instagram.