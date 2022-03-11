Зеленский пригрозил "ответом мира", после которого гумкоридоры понадобятся россиянам

По его словам, это произойдёт в том случае, если Вооружённые силы РФ откроют стрельбу во время эвакуации мирного населения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские военные нарушат режим тишины во время эвакуации мирного населения, то они получат такой ответ, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры.

"Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры", — пригрозил лидер Незалежной в своём видеообращении.