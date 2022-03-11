Зеленский пригрозил "ответом мира", после которого гумкоридоры понадобятся россиянам
По его словам, это произойдёт в том случае, если Вооружённые силы РФ откроют стрельбу во время эвакуации мирного населения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если российские военные нарушат режим тишины во время эвакуации мирного населения, то они получат такой ответ, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры.
"Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если оккупанты снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры", — пригрозил лидер Незалежной в своём видеообращении.
Сегодня с десяти утра Россия объявила на Украине "режим тишины". Гуманитарные коридоры вели из Киева, Чернигова, Сум, Харькова, Мариуполя по нескольким маршрутам. Порядок пропуска гуманитарных колонн намерены были ужесточить.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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