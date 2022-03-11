Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. В 1963-м окончил Азербайджанский институт нефти и химии, после чего пошёл в аспирантуру Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. В 1967 году окончил Высшие сценарные курсы, а в 1974-м — Высшие режиссёрские курсы. Известность Ибрагимбеков получил, когда в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". После выхода на советские экраны картина получила огромную популярность. Также он был автором сценария более 40 художественных и телевизионных фильмов. Причём почти все его литературные произведения были экранизированы.