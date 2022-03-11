Умер сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков
Как уточнили в Союзе кинематографистов Азербайджана, причиной его смерти стала продолжительная болезнь.
Рустам Ибрагимбеков. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В Москве в возрасте 83 лет скончался известный российский и азербайджанский писатель и драматург, автор сценария к фильму "Белое солнце пустыни" Рустам Ибрагимбеков.
"После продолжительной болезни вчера вечером, с 10 на 11 марта, скончался народный писатель, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, кинематографист Рустам Ибрагимбеков. Прощай, самый большой друг нашего кино! Прощай, дорогой коллега", — говорится в сообщении союза в "Фейсбуке".
Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. В 1963-м окончил Азербайджанский институт нефти и химии, после чего пошёл в аспирантуру Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. В 1967 году окончил Высшие сценарные курсы, а в 1974-м — Высшие режиссёрские курсы. Известность Ибрагимбеков получил, когда в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни". После выхода на советские экраны картина получила огромную популярность. Также он был автором сценария более 40 художественных и телевизионных фильмов. Причём почти все его литературные произведения были экранизированы.
За свою жизнь он стал лауреатом множества государственных премий России (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980). В 1976 году ему было присвоено почётное звание "Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР", в 1995-м — Российской Федерации.