Против Марины Кохал возбудили дело о надругательстве над телом рэпера Энди Картрайта
Сторона защиты расценила это как слабость со стороны обвинения, которое, по её мнению, не смогло найти доказательства причастности подсудимой к убийству супруга.
Марина Кохал. Фото © ТАСС / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Адвокат Марины Кохал Ирина Скурту сообщила в беседе с Лайфом, что в отношении её подопечной, подозреваемой в убийстве мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), возбудили новое уголовное дело "о надругательстве над телами умерших".
"Да, действительно, в отношении неё дело ещё одно возбудили. Об этом уже больше месяца ведутся разговоры. Сторона защиты оценивает это как слабость позиции обвинения по 105-й статье. То есть они считают, что по 105-й практически ничего не доказано. И хоть что-то у неё чтобы осталось, чтобы её не оправдали вчистую. Мы это расцениваем только так и удивляемся, почему не видели эту статью полтора года назад", — сообщила Ирина Скурту.
По словам адвоката Марины Кохал, почему решили добавить новую статью сейчас, неизвестно. Она отметила, что основаниями изменения меры пресечения являются либо нарушение ранее избранной меры пресечения, либо совершение нового преступления. Однако, как уточнила адвокат, здесь не идёт речь ни о том, ни о другом. Тут дело в дополнительной оценке её деяния, того же самого, которое было 1,5 года назад, новой статьёй, подчеркнула Ирина Скурту.
Лайф напоминает, что расчленённое тело рэпера Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Вдова музыканта Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. 27 октября 2021 года появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест.