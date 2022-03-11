Против Марины Кохал возбудили дело о надругательстве над телом рэпера Энди Картрайта

"Да, действительно, в отношении неё дело ещё одно возбудили. Об этом уже больше месяца ведутся разговоры. Сторона защиты оценивает это как слабость позиции обвинения по 105-й статье. То есть они считают, что по 105-й практически ничего не доказано. И хоть что-то у неё чтобы осталось, чтобы её не оправдали вчистую. Мы это расцениваем только так и удивляемся, почему не видели эту статью полтора года назад", — сообщила Ирина Скурту.