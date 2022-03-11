Эксперт Ви считает логичной блокировку Instagram в России

Начальник отдела развития стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофей Ви в беседе с Лайфом назвал логичным решение заблокировать "Инстаграм" в РФ. Он также оценил вероятность замены соцсети российской платформой.

"Я думаю, что такая возможность есть (у платформ России заменить "Инстаграм". — Прим. ред.). Есть та же соцсеть "ВКонтакте", которой в принципе необходимо внедрить несколько технических каких-то опций, которые будут превосходить функции "Инстаграма". Я думаю, это в первую очередь касается всего, что связано с торговлей, магазинами и малым бизнесом, потому что в российском "Инстаграме" этого было и есть очень много. Таким образом, можно тогда будет уверенно говорить, что ВК представляет собой внятную альтернативу "Инстаграму", — сказал эксперт.

Собеседник Лайфа также отметил, что позиция компании Meta абсолютно неудивительна, поскольку логически продолжает всё то, что она делала ранее, начиная с блокировки аккаунтов российских государственных СМИ. По его мнению, от принципов нейтральности владельцы отказались ещё тогда, когда забанили российские медиа и начали поддерживать позицию Украины, отказавшись как-то равнозначно относиться к обеим сторонам конфликта.