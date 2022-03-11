Эксперт Ви считает логичной блокировку Instagram в России
Он также назвал позицию Meta неудивительной, поскольку компания "продолжает делать всё то, что делала ранее, начиная с блокировки аккаунтов российских государственных СМИ".
Начальник отдела развития стратегических направлений АНО "Диалог" Тимофей Ви в беседе с Лайфом назвал логичным решение заблокировать "Инстаграм" в РФ. Он также оценил вероятность замены соцсети российской платформой.
"Я думаю, что такая возможность есть (у платформ России заменить "Инстаграм". — Прим. ред.). Есть та же соцсеть "ВКонтакте", которой в принципе необходимо внедрить несколько технических каких-то опций, которые будут превосходить функции "Инстаграма". Я думаю, это в первую очередь касается всего, что связано с торговлей, магазинами и малым бизнесом, потому что в российском "Инстаграме" этого было и есть очень много. Таким образом, можно тогда будет уверенно говорить, что ВК представляет собой внятную альтернативу "Инстаграму", — сказал эксперт.
Собеседник Лайфа также отметил, что позиция компании Meta абсолютно неудивительна, поскольку логически продолжает всё то, что она делала ранее, начиная с блокировки аккаунтов российских государственных СМИ. По его мнению, от принципов нейтральности владельцы отказались ещё тогда, когда забанили российские медиа и начали поддерживать позицию Украины, отказавшись как-то равнозначно относиться к обеим сторонам конфликта.
"Принцип нейтральности был похоронен ещё тогда. То, что происходит сейчас, это логичное продолжение того, что они делали. Ничего глобально нового они в этом смысле не придумали. Они, может, нас удивили бесчеловечностью подхода, когда они прямо говорят, что у нас есть люди, призвать к убийству которых нельзя, и у нас есть люди, призвать к убийству которых теперь официально можно, и вам за это ничего не будет", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств. Генеральная прокуратура уже потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Также в Роскомнадзор было направлено требование ограничить доступ к Instagram.
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