Путин подробно разъяснил президенту Финляндии причины "Операции Z"
Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото © kremlin.ru
В ходе беседы финский лидер подчеркнул необходимость прекратить огонь и организовать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан.
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё. Обсуждение лидеров двух стран было посвящено ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе российского лидера.
"Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи, а также информировал о ходе ведущихся переговоров с украинскими представителями", — говорится в сообщении Кремля.
В ходе беседы Ниинистё подчеркнул, что на Украине необходимо немедленно прекратить огонь и обеспечить гражданам безопасную эвакуацию по гуманитарным коридорам. Лидеры двух стран условились оставаться в контакте по украинской проблематике и российско-финляндской повестке дня.
Напомним, сегодня в Москве Путин лично встретился и обсудил ситуацию на Украине с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. В свою очередь Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до операции.