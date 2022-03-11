Путин подробно разъяснил президенту Финляндии причины "Операции Z"

В ходе беседы финский лидер подчеркнул необходимость прекратить огонь и организовать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё. Обсуждение лидеров двух стран было посвящено ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе российского лидера.

"Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи, а также информировал о ходе ведущихся переговоров с украинскими представителями", — говорится в сообщении Кремля.