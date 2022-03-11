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11 марта, 14:14

Путин подробно разъяснил президенту Финляндии причины "Операции Z"

В ходе беседы финский лидер подчеркнул необходимость прекратить огонь и организовать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан.

<p>Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/61498/photos/60461" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё. Обсуждение лидеров двух стран было посвящено ситуации на Украине, сообщили в пресс-службе российского лидера.

"Владимир Путин подробно разъяснил причины проведения российской специальной военной операции по защите Донбасса, её цели и задачи, а также информировал о ходе ведущихся переговоров с украинскими представителями", — говорится в сообщении Кремля.

В ходе беседы Ниинистё подчеркнул, что на Украине необходимо немедленно прекратить огонь и обеспечить гражданам безопасную эвакуацию по гуманитарным коридорам. Лидеры двух стран условились оставаться в контакте по украинской проблематике и российско-финляндской повестке дня.

Путин сообщил Лукашенко о "позитивных сдвигах" в переговорах с Украиной

Путин сообщил Лукашенко о "позитивных сдвигах" в переговорах с Украиной

Напомним, сегодня в Москве Путин лично встретился и обсудил ситуацию на Украине с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Российский лидер сообщил о "позитивных сдвигах" в переговорах с Киевом. В свою очередь Лукашенко привёз карты с планами нападения Украины на Белоруссию и заявил, что ВСУ могли бы атаковать его страну, если бы РФ не нанесла превентивный удар за шесть часов до операции.

Александра Васильева

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