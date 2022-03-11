Флешмоб в поддержку Российской армии стартует в регионах России

В Ростовской области запустили танцевальную эстафету #Россия_Мы. Акция призвана показать, что многонациональный народ России поддерживает Российскую армию.

Коллектив Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков первым запустил танцевальную эстафету в поддержку российских солдат, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. Видео начало массово расходиться в социальных сетях "ВКонтакте", Instagram и телеграм-каналах под хештегом #Россия_Мы.

По мнению участников флешмоба, именно Россия, наши солдаты сейчас добиваются мира для всех.

"В нашей стране каждая национальность, каждый народ имеют свой уникальный облик. Сейчас, в трудное время, необходимо объединиться многонациональному народу нашего государства. Хотя мы и общаемся на разных языках, но существует язык танца, который понимает каждый народ в России", — рассказала директор ансамбля песни и пляски донских казаков имени А. Квасова Наталья Шепелева.

Танцевальную эстафету уже принял Краснодарский край и передал Крыму и Ставрополью. Инициативу поддержал государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница": казаки исполнили свой народный танец.

"Мы поддерживаем наших ребят, нашу армию, которая отстаивает интересы и безопасность мирных жителей и нашей страны. Мы с вами, мы гордимся вами, мы — Россия!" — прокомментировал заслуженный артист Кубани Валерий Курилов.