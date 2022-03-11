Киев захотел получить заблокированные на Западе золотовалютные резервы России

По мнению украинский властей, к настоящему моменту в результате "Операции Z" инфраструктуре их страны был нанесён ущерб на 119 миллиардов долларов.

Киевские власти рассчитывают, что в ближайшее время Запад передаст им часть замороженных российских активов, сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдём юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", — приводит слова министра агентство "Укринформ".