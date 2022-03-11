Киев захотел получить заблокированные на Западе золотовалютные резервы России
По мнению украинский властей, к настоящему моменту в результате "Операции Z" инфраструктуре их страны был нанесён ущерб на 119 миллиардов долларов.
Киевские власти рассчитывают, что в ближайшее время Запад передаст им часть замороженных российских активов, сообщил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.
"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдём юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", — приводит слова министра агентство "Укринформ".
По мнению украинских властей, к настоящему моменту в результате российской спецоперации инфраструктуре страны был нанесён ущерб на 119 миллиардов долларов, добавил Кудин.
Ранее премьер Канады объявил о новых санкциях против 5 россиян и 32 военных организаций. Лицам из данного списка будет запрещено вести дела в стране, а их активы будут заморожены. Организации при этом не смогут получать любую канадскую технику или поставки. Напомним, эти и другие ограничения в отношении РФ вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
ТАСС / ZUMA