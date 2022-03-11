В Крыму упал украинский дрон-разведчик "Стриж"

Такой же летательный аппарат разбился в хорватском Загребе, пролетев более 700 км.

Разведывательный беспилотник "Стриж", запущенный с территории Украины, упал в районе города Красноперекопска в Крыму недалеко от границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 "Стриж" советской разработки", — уточнил он.

Первый из них упал в районе города Красноперекопска в Крыму, а второй — в хорватском Загребе, пролетев более 700 км.