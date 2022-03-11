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Опубликовано 11 марта 2022, 15:01
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В Крыму упал украинский дрон-разведчик "Стриж"

Такой же летательный аппарат разбился в хорватском Загребе, пролетев более 700 км.

Разведывательный беспилотник "Стриж", запущенный с территории Украины, упал в районе города Красноперекопска в Крыму недалеко от границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 "Стриж" советской разработки", — уточнил он.

Первый из них упал в районе города Красноперекопска в Крыму, а второй — в хорватском Загребе, пролетев более 700 км.

Президент Хорватии: Упавший в Загребе военный беспилотник был запущен с Украины
Президент Хорватии: Упавший в Загребе военный беспилотник был запущен с Украины

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в столице Хорватии упал неопознанный объект. После его приземления прогремел мощный взрыв, а на месте падения осталась глубокая воронка шириной три метра. Позднее в Правительстве Хорватии заявили, что неустановленный объект, потерпевший крушение в Загребе, является беспилотным летательным аппаратом военного типа. Мэр Загреба Томислав Томашевич заявил, что при падении летательного аппарата чудом никто не пострадал.

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Андрей Бражников
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