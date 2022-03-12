Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству голов в официальных матчах
После игры чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма" у португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" на счету уже 807 забитых мячей на профессиональной арене.
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Португальский футболист Криштиану Роналду, который ныне выступает за "Манчестер Юнайтед", побил рекорд австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана по количеству голов в официальных матчах.
Во время игры 29-го тура чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма" форвард оформил хет-трик. Теперь в активе Роналду 807 голов за карьеру (691 — за клубы, 115 — за сборную Португалии).
Согласно многим статистическим ресурсам, в том числе Международной федерации футбола (ФИФА) и Фонду спортивной статистики (RSSSF), в активе Бицана 805 голов. При этом в Чешской футбольной ассоциации утверждают, что Бицан забил 821 мяч в официальных матчах.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду первым в мире набрал 400 миллионов подписчиков в Instagram. На эту минуту у футболиста уже 412 миллионов фолловеров.