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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 20:52
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Украинские участковые стали мишенью для освобождённых властями преступников

В результате правоохранители боятся вести делопроизводство по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям.

Тысячи преступников, выпущенных киевскими властями из тюрем и изоляторов, терроризируют участковых сотрудников полиции Украины, которые из-за этого боятся продолжать свою правоохранительную деятельность. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Участковые сотрудники полиции на местах боятся вести делопроизводство по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, так как фактически стали мишенями для тысяч бандитов, выпущенных официальными киевскими властями из мест лишения свободы", заявил Мизинцев.

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Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, амнистировал преступников для службы в ВСУ, а военные начали выдавать всем желающим оружие.

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ТАСС / EPA

Юлия Коновалова
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