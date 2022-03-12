Украинские участковые стали мишенью для освобождённых властями преступников

Тысячи преступников, выпущенных киевскими властями из тюрем и изоляторов, терроризируют участковых сотрудников полиции Украины, которые из-за этого боятся продолжать свою правоохранительную деятельность. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Участковые сотрудники полиции на местах боятся вести делопроизводство по любым уголовным преступлениям и административным правонарушениям, так как фактически стали мишенями для тысяч бандитов, выпущенных официальными киевскими властями из мест лишения свободы", — заявил Мизинцев.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, амнистировал преступников для службы в ВСУ, а военные начали выдавать всем желающим оружие.