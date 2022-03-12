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12 марта, 20:19

На борту обстрелянного в Азовском море российского сухогруза находилось 11 человек

На судне были проведены следственные действия, по окончании которых экипаж был пересажен на другой корабль.

Сухогрузный теплоход "Сормовский 3064". Фото © MarineTraffic / L.de Graaff

Сухогрузный теплоход "Сормовский 3064". Фото © MarineTraffic / L.de Graaff

Одиннадцать россиян находились на борту сухогрузного теплохода "Сормовский 3064", который подвергся обстрелу со сторону Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Азовском море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Волжское пароходство".

"На борту находилось 11 человек (все россияне), пострадавших нет. На сухогрузе были проведены следственные действия, по окончании которых экипаж был пересажен на другое судно компании", проинформировали в пресс-службе.

Как уточняется, в настоящее время теплоход "Сормовский 3064" стоит на якоре у Азово-Донского морского канала. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Как сообщал Лайф, по факту обстрела российского грузового судна Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. В момент инцидента сухогруз находился в 12 километрах от села Шабельское Щербиновского района Краснодарского края и двигался из Греции в порт Таганрога.

Обложка ©

MarineTraffic / L.de Graaff

Юлия Коновалова

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