На борту обстрелянного в Азовском море российского сухогруза находилось 11 человек

Сухогрузный теплоход "Сормовский 3064". Фото © MarineTraffic / L.de Graaff

Одиннадцать россиян находились на борту сухогрузного теплохода "Сормовский 3064", который подвергся обстрелу со сторону Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Азовском море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Волжское пароходство".

"На борту находилось 11 человек (все россияне), пострадавших нет. На сухогрузе были проведены следственные действия, по окончании которых экипаж был пересажен на другое судно компании", — проинформировали в пресс-службе.

Как уточняется, в настоящее время теплоход "Сормовский 3064" стоит на якоре у Азово-Донского морского канала. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.