Собравшиеся выступили против присоединения страны к антироссийским санкциям, осудили травлю русской культуры на Западе и агрессивную политику США.

Политическое движение "Родина Македония" провело массовую акцию в столице Северной Македонии в поддержку России и её специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Мероприятие состоялось перед российским посольством в Скопье.

Собравшиеся у здания диппредставительства РФ в центре столицы Северной Македонии пришли с российскими и македонскими флагами, а также с различными плакатами. Граждане выступили против присоединения страны к антироссийским санкциям, осудили травлю русской культуры на Западе и агрессивную политику США в отношении России, а также раскритиковали вступление Северной Македонии в НАТО. Перед выступлениями манифестанты почтили память жертв 2014 года на Украине минутой молчания.

"Поддержка от македонцев России и братскому русскому народу. Как представители македонского народа, части большой семьи славянских народов, хотим отправить недвусмысленное послание ради справедливого мира на Украине и уважения прав всех её жителей", — зачитали организаторы обращение с импровизированной сцены.

В ходе мероприятия прозвучали в том числе антифашистские лозунги, а также призывы к борьбе с неонацизмом. Участники акции вспомнили о зверствах украинских радикалов, которые последние восемь лет убивали мирных жителей тысячами, не жалея даже детей. Кроме того, одна из выступавших на акции резко осудила создание на Украине лабораторий по производству биооружия.