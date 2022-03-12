Минобороны: Более 2,6 млн человек попросили об эвакуации в Россию с Украины
Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, обращения поступили из практически двух тысяч населённых пунктов Незалежной.
Число желающих эвакуироваться с территории Украины в Россию за сутки выросло почти на 20 тысяч человек и составляет более 2,6 миллиона граждан. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращений, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населённых пунктов Украины", — сказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что Россия доставила на Украину почти 2 тысячи тонн гуманитарного груза. Мирному населению освобождённых районов передали 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Эрик Романенко