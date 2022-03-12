Минобороны: Более 2,6 млн человек попросили об эвакуации в Россию с Украины

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, обращения поступили из практически двух тысяч населённых пунктов Незалежной.

Число желающих эвакуироваться с территории Украины в Россию за сутки выросло почти на 20 тысяч человек и составляет более 2,6 миллиона граждан. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Только за истекшие сутки зафиксировано 19 963 таких обращений, а всего их уже 2 638 989 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населённых пунктов Украины", — сказал Мизинцев.