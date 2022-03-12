На Украине сегодня было открыто 10 гумкоридоров для эвакуации мирного населения

В ведомстве подчеркнули, что ни один путь эвакуации в Россию со стороны Киева не был подтверждён.

Москва предложила десять гуманитарных коридоров на 12 марта: из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. К названным направлениям Украина добавила ещё один — в Житомирском районе. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Исключительно в гуманных целях сегодня с 10 часов утра РФ уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, ещё по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западной границы Украины", — пояснил он.