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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 19:03

На Украине сегодня было открыто 10 гумкоридоров для эвакуации мирного населения

В ведомстве подчеркнули, что ни один путь эвакуации в Россию со стороны Киева не был подтверждён.

Москва предложила десять гуманитарных коридоров на 12 марта: из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. К названным направлениям Украина добавила ещё один — в Житомирском районе. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Исключительно в гуманных целях сегодня с 10 часов утра РФ уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, ещё по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западной границы Украины", — пояснил он.

Мизинцев добавил, что ни один гуманитарный коридор в Россию Киевом не был подтверждён. Это доказывает безразличие украинских властей к собственному народу, заключил генерал-полковник.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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