Минобороны РФ: Националисты удерживают сотни тысяч мирных жителей в Мариуполе

По данным военного ведомства, они угрожают людям физической расправой и пресекают любые попытки выхода из города.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе, где насильно удерживают сотни тысяч людей, в числе которых есть и иностранцы.