Минобороны РФ: Националисты удерживают сотни тысяч мирных жителей в Мариуполе
По данным военного ведомства, они угрожают людям физической расправой и пресекают любые попытки выхода из города.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе, где насильно удерживают сотни тысяч людей, в числе которых есть и иностранцы.
"Тяжелейшая гуманитарная ситуация сложилась в Мариуполе. Сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые, угрожая физической расправой, пресекают любые попытки выхода из города", — сказал он на брифинге.
Напомним, в настоящее время Мариуполь заблокирован, все мосты и подступы к городу разрушены, дороги заминированы националистами. Эвакуировать первых мирных жителей из города получилось не с первого раза. Так, 5 марта с 10 часов утра мск открылись гумкоридоры для выхода из города гражданских. В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на это. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, сообщалось, что под завалами может быть 200 человек. Режим тишины для открытия гумкоридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. 7 марта батальон ДНР "Восток" призвал "Азов" и ВСУ отпустить женщин и детей из Мариуполя. Россия объявила с 10 часов утра 8 марта режим тишины и сообщила о намерении каждый день открывать гумкоридоры для эвакуации граждан. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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