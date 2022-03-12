Россия доставила на Украину почти 2 тысячи тонн гуманитарного груза
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Мирному населению освобождённых районов передали 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия доставила на Украину уже 1935 тонн гуманитарного груза, а также провела 237 гуманитарных акций.
"На Украину уже доставлено 1935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 22 акции в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях", — сказал он на брифинге.
Как уточняется, в ходе акций мирному населению освобождённых районов было передано 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.