ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 18:47

Россия доставила на Украину почти 2 тысячи тонн гуманитарного груза

Фото © Getty Images / Alona_Nikolaievych / Ukrinform / NurPhoto

Фото © Getty Images / Alona_Nikolaievych / Ukrinform / NurPhoto

Мирному населению освобождённых районов передали 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия доставила на Украину уже 1935 тонн гуманитарного груза, а также провела 237 гуманитарных акций.

"На Украину уже доставлено 1935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 22 акции в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях", — сказал он на брифинге.

Как уточняется, в ходе акций мирному населению освобождённых районов было передано 264 тонны предметов первой необходимости, медикаментов и продуктов питания.

Минобороны РФ: В ряде городов Украины гуманитарная ситуация стала катастрофической
Минобороны РФ: В ряде городов Украины гуманитарная ситуация стала катастрофической

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.


BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar