Россия доставила на Украину почти 2 тысячи тонн гуманитарного груза

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия доставила на Украину уже 1935 тонн гуманитарного груза, а также провела 237 гуманитарных акций.

"На Украину уже доставлено 1935 тонн гуманитарного груза, проведено 237 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 22 акции в Киевской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях", — сказал он на брифинге.