В Донецке два человека ранены в результате обстрелов ВСУ
Пострадавшие женщина и мужчина госпитализированы, они получают всю необходимую медицинскую помощь.
В результате обстрелов Донецка украинскими военными два человека получили ранения. Об этом в "Телеграме" сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"При обстреле Куйбышевского района пострадал молодой человек. Парень доставлен в РТЦ (Республиканский травматологический центр. — Прим. Лайфа), где получает всю необходимую медицинскую помощь", — уточняется в сообщении.
Вторым пострадавшим стала женщина. Она получила осколочное ранение бедра в Киевском районе Донецка. Её доставили в Институт неотложной и восстановительной хирургии.
Ранее сообщалось, что за 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 жителя Луганской и Донецкой народных республик, ранения получили 200 человек. В ДНР также рассказали о гибели 79 военных республики за всё время "Операции Z" по денацификации и демилитаризации на Украине. Лайф следит за развитием событий.
VK / ДНР Онлайн