В Донецке два человека ранены в результате обстрелов ВСУ

Пострадавшие женщина и мужчина госпитализированы, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрелов Донецка украинскими военными два человека получили ранения. Об этом в "Телеграме" сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"При обстреле Куйбышевского района пострадал молодой человек. Парень доставлен в РТЦ (Республиканский травматологический центр. — Прим. Лайфа), где получает всю необходимую медицинскую помощь", — уточняется в сообщении.