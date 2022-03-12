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12 марта, 18:46

В Донецке два человека ранены в результате обстрелов ВСУ

Пострадавшие женщина и мужчина госпитализированы, они получают всю необходимую медицинскую помощь.

В результате обстрелов Донецка украинскими военными два человека получили ранения. Об этом в "Телеграме" сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

"При обстреле Куйбышевского района пострадал молодой человек. Парень доставлен в РТЦ (Республиканский травматологический центр. — Прим. Лайфа), где получает всю необходимую медицинскую помощь", — уточняется в сообщении.

Вторым пострадавшим стала женщина. Она получила осколочное ранение бедра в Киевском районе Донецка. Её доставили в Институт неотложной и восстановительной хирургии.

В Донецке после обстрела из "Градов" со стороны ВСУ загорелся рынок

В Донецке после обстрела из "Градов" со стороны ВСУ загорелся рынок

Ранее сообщалось, что за 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 жителя Луганской и Донецкой народных республик, ранения получили 200 человек. В ДНР также рассказали о гибели 79 военных республики за всё время "Операции Z" по денацификации и демилитаризации на Украине. Лайф следит за развитием событий.

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VK / ДНР Онлайн

Татьяна Миссуми

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