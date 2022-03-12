В Донецке после обстрела из "Градов" со стороны ВСУ загорелся рынок

Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, украинские боевики выпустили по городу 20 ракет из РСЗО БМ-21, а также 15 снарядов калибра 122 мм.

Кадры пожара из Донецка, где после обстрела ВСУ загорелся рынок "Маяк". Видео © Telegram / НОВОСТИ ДОНБАССА

Жители Донецка публикуют в Сети кадры обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе. Под огнём боевиков оказался торговый комплекс "Маяк", где из-за этого произошло возгорание в торговых рядах.

"Под огнём ВФУ оказался торговый комплекс "Маяк" в Киевском районе, возгорание в торговых рядах. Несколько попаданий по жилым домам в округе. По предварительной информации, есть попадания в школу № 41 в Куйбышевском районе. Беспорядочный обстрел продолжается", — сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.