Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны бойцов ВСУ
По словам военных ДНР, когда они приходят в дома для эвакуации мирных граждан, люди начинают плакать, так как не верят, что их наконец вызволят из-под обстрелов.
Жители города Волновахи, который перешёл под контроль Донецкой Народной Республики, рассказали, что из-за обстрелов со стороны украинских военных они 15 дней провели в тёмных подвалах. Горожане благодарны войскам ДНР за спасение, а к ВСУ у них теперь крайне отрицательное отношение.
"То, что они творили там... Это не люди, это звери", — сказала женщина на видео, опубликованном в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.
Один из жителей признался, что почти две недели, проведённые с маленькими детьми в подвалах, были настоящим адом и чистилищем. По словам военных ДНР, когда они приходят в дома для эвакуации мирных граждан, люди начинают плакать, так как не верят, что их наконец вызволят из-под обстрелов.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе спецоперации. Так, ВС РФ вышли к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, продолжается наступление на широком фронте смежными флангами. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Facebook / Генеральный штаб ВСУ