Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны бойцов ВСУ

По словам военных ДНР, когда они приходят в дома для эвакуации мирных граждан, люди начинают плакать, так как не верят, что их наконец вызволят из-под обстрелов.

Жители города Волновахи, который перешёл под контроль Донецкой Народной Республики, рассказали, что из-за обстрелов со стороны украинских военных они 15 дней провели в тёмных подвалах. Горожане благодарны войскам ДНР за спасение, а к ВСУ у них теперь крайне отрицательное отношение.

"То, что они творили там... Это не люди, это звери", — сказала женщина на видео, опубликованном в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.