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Регион
Опубликовано 12 марта 2022, 14:22
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Жители Волновахи рассказали о зверствах со стороны бойцов ВСУ

По словам военных ДНР, когда они приходят в дома для эвакуации мирных граждан, люди начинают плакать, так как не верят, что их наконец вызволят из-под обстрелов.

Жители города Волновахи, который перешёл под контроль Донецкой Народной Республики, рассказали, что из-за обстрелов со стороны украинских военных они 15 дней провели в тёмных подвалах. Горожане благодарны войскам ДНР за спасение, а к ВСУ у них теперь крайне отрицательное отношение.

"То, что они творили там... Это не люди, это звери", сказала женщина на видео, опубликованном в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Один из жителей признался, что почти две недели, проведённые с маленькими детьми в подвалах, были настоящим адом и чистилищем. По словам военных ДНР, когда они приходят в дома для эвакуации мирных граждан, люди начинают плакать, так как не верят, что их наконец вызволят из-под обстрелов.

Жительница Волновахи рассказала, как ВСУ из танков обстреливали их убежища
Жительница Волновахи рассказала, как ВСУ из танков обстреливали их убежища

Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что Минобороны опубликовало карту перешедших под контроль России и ДНР территорий в ходе спецоперации. Так, ВС РФ вышли к населённым пунктам Новодонецкое, Новомайорское и Павловка, продолжается наступление на широком фронте смежными флангами. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Facebook / Генеральный штаб ВСУ

Александра Васильева
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