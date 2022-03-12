Жительница Волновахи рассказала, как ВСУ из танков обстреливали их убежища

Жители Волновахи в Донецкой Народной Республике рассказали, что во время боевых действий они укрывались в подвале многоэтажки. При этом украинские националисты обстреливали их убежище из танков. Только вчера группировка войск ДНР смогла прийти за ними и спасти.

По словам одной из эвакуированных женщин, ВСУ знали, что в доме прячутся мирные жители. Однако они продолжали стрелять по зданию, где находилось около 120 человек. Женщины плакали от счастья, когда пришли войска ДНР, чтобы вывести их с поля боя.