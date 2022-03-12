Жительница Волновахи рассказала, как ВСУ из танков обстреливали их убежища
Женщины плакали от счастья, когда пришла группировка войск Донецкой Народной Республики и спасла их.
Жительница Волновахи рассказала, как националисты обстреливали убежище мирного населения. Видео © Пресс-служба УНМ ДНР
Жители Волновахи в Донецкой Народной Республике рассказали, что во время боевых действий они укрывались в подвале многоэтажки. При этом украинские националисты обстреливали их убежище из танков. Только вчера группировка войск ДНР смогла прийти за ними и спасти.
По словам одной из эвакуированных женщин, ВСУ знали, что в доме прячутся мирные жители. Однако они продолжали стрелять по зданию, где находилось около 120 человек. Женщины плакали от счастья, когда пришли войска ДНР, чтобы вывести их с поля боя.
Ранее сдавшийся ЛНР украинский военный Василий Юрченко рассказал, как бойцы ВСУ обстреливали мирных жителей. Молодой человек с осени 2014 года служил в 92-й отдельной механизированной бригаде заряжающим зенитной установки.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Пресс-служба УНМ ДНР