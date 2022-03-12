Жительница Волновахи рассказала, как ВСУ из танков обстреливали их убежища

Женщины плакали от счастья, когда пришла группировка войск Донецкой Народной Республики и спасла их.

Жительница Волновахи рассказала, как националисты обстреливали убежище мирного населения. Видео © Пресс-служба УНМ ДНР

Жители Волновахи в Донецкой Народной Республике рассказали, что во время боевых действий они укрывались в подвале многоэтажки. При этом украинские националисты обстреливали их убежище из танков. Только вчера группировка войск ДНР смогла прийти за ними и спасти.