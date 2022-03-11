Сдавшийся ЛНР украинский военный рассказал, как бойцы ВСУ обстреливали мирных жителей
Василий Юрченко с осени 2014 года служил в 92-й отдельной механизированной бригаде заряжающим зенитной установки.
Боевики Незалежной часто ведут беспорядочный огонь по мирным городам, не особо зная цели, при этом напиваются и потребляют наркотики. Об этом рассказал РИА "Новости" один из украинских военных, сдавшихся бойцам Луганской Народной Республики.
"Мы были переправлены в город Счастье под Луганском... Окопались, у нас был танк и миномёт. Был дан приказ обстрелять посёлок Весёлая Гора. Якобы там есть ополченцы. Но на самом деле от мирных жителей мы узнали, что там не было ополченцев. Нам был дан приказ всё равно продолжать эти действия бесполезные. Мы неоднократно обстреливали, хотя мы знали, что там находится мирное население", — поделился Василий Юрченко, который с осени 2014 года служил в 92-й отдельной механизированной бригаде заряжающим зенитной установки.
Он также рассказал об избиении мирных граждан, которые были заподозрены в корректировке артиллерии ополчения. По его словам, военные знали, что все обвинения — неправда, но ничего не могли сделать и привозили людей с пакетами на головах.
Кроме того, его "поразили нравы" украинских военных, которые постоянно употребляли наркотики, пили и в таком состоянии продолжали обстреливать города ЛНР, прекрасно зная, что там находятся мирные жители. В какой-то момент пьяный сослуживец даже прострелил Юрченко ногу, но рану оформили как боевую, якобы стрельба велась со стороны ополченцев.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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