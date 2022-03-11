Василий Юрченко с осени 2014 года служил в 92-й отдельной механизированной бригаде заряжающим зенитной установки.

Боевики Незалежной часто ведут беспорядочный огонь по мирным городам, не особо зная цели, при этом напиваются и потребляют наркотики. Об этом рассказал РИА "Новости" один из украинских военных, сдавшихся бойцам Луганской Народной Республики.

"Мы были переправлены в город Счастье под Луганском... Окопались, у нас был танк и миномёт. Был дан приказ обстрелять посёлок Весёлая Гора. Якобы там есть ополченцы. Но на самом деле от мирных жителей мы узнали, что там не было ополченцев. Нам был дан приказ всё равно продолжать эти действия бесполезные. Мы неоднократно обстреливали, хотя мы знали, что там находится мирное население", — поделился Василий Юрченко, который с осени 2014 года служил в 92-й отдельной механизированной бригаде заряжающим зенитной установки.

Он также рассказал об избиении мирных граждан, которые были заподозрены в корректировке артиллерии ополчения. По его словам, военные знали, что все обвинения — неправда, но ничего не могли сделать и привозили людей с пакетами на головах.