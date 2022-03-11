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11 марта, 16:12

"Бессмертный полк" и "Волонтёры Победы" уходят из Facebook и Instagram

Они продолжат публиковать информацию на официальных сайтах, а также будут активно вести свою деятельность в российских соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Центральный штаб ООД "Бессмертный полк России" объявил об уходе из "Фейсбука" и "Инстаграма" в связи с разрешением платформ публиковать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

"Бессмертный полк России" считает невозможным дальнейшее использование площадок Facebook и Instagram в своей работе", — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что Meta, которой принадлежат "Фейсбук" и "Инстаграм", разрешив пользователям публиковать призывы к насилию, нарушает принятые в цивилизованном обществе нормы этики и морали и свои собственные правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве.

"Мы не можем мириться с циничной политикой двойных стандартов, лицемерной однобокой подачей материала и притеснением прав и свобод в информационном пространстве", — подчеркнули в "Бессмертном полку России", добавив, что информация о деятельности и проектах будет продолжать публиковаться на официальном сайте и страницах российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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Аналогичное решение приняли "Волонтёры Победы". В официальном аккаунте появилась запись о том, что движение прекращает свою работу в "Фейсбуке".

"Подобные призывы мы не можем оставить без реакции! Спасибо, что следили за деятельностью "Волонтёров Победы" здесь, были неравнодушными, сохраняли историю и делали добрые дела. Мы ждём вас на наших страницах во "ВКонтакте" и Telegram", — сообщили волонтёры в посте.

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Напомним, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что соцсети Facebook и Instagram сняли запрет на посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль примет меры, если Meta не будет блокировать призывы к насилию против россиян. Он сообщил, что подобные заявления требуют проверки соответствующих ведомств. Генеральная прокуратура уже потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Также в Роскомнадзор было направлено требование ограничить доступ к Instagram.

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Одноклассники / Бессмертный полк России

Николь Вербер

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