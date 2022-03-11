"Бессмертный полк" и "Волонтёры Победы" уходят из Facebook и Instagram

Центральный штаб ООД "Бессмертный полк России" объявил об уходе из "Фейсбука" и "Инстаграма" в связи с разрешением платформ публиковать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

"Бессмертный полк России" считает невозможным дальнейшее использование площадок Facebook и Instagram в своей работе", — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что Meta, которой принадлежат "Фейсбук" и "Инстаграм", разрешив пользователям публиковать призывы к насилию, нарушает принятые в цивилизованном обществе нормы этики и морали и свои собственные правила борьбы с разжиганием ненависти на этнической или религиозной почве.

"Мы не можем мириться с циничной политикой двойных стандартов, лицемерной однобокой подачей материала и притеснением прав и свобод в информационном пространстве", — подчеркнули в "Бессмертном полку России", добавив, что информация о деятельности и проектах будет продолжать публиковаться на официальном сайте и страницах российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Аналогичное решение приняли "Волонтёры Победы". В официальном аккаунте появилась запись о том, что движение прекращает свою работу в "Фейсбуке".