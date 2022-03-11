Байден объявил о новых санкциях: Под запретом российские бриллианты, морепродукты и водка

По его словам, Вашингтон и страны-союзники по Североатлантическому альянсу намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Москвой.

Соединённые Штаты запрещают поставки предметов роскоши в Россию, а также импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов. О новых санкциях объявил американский лидер Джо Байден, трансляция его выступления ведётся в Twitter Белого дома.

"Мы принимаем шаги по запрету импорта из нескольких значимых секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты", — сказал глава Овального кабинета.

Ограничения коснутся одежды, ювелирных изделий и автомобилей известных брендов класса "люкс". Байден также анонсировал полные блокирующие санкции против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы. Он отметил, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ.