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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 16:07
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Байден объявил о новых санкциях: Под запретом российские бриллианты, морепродукты и водка

По его словам, Вашингтон и страны-союзники по Североатлантическому альянсу намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Москвой.

Соединённые Штаты запрещают поставки предметов роскоши в Россию, а также импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов. О новых санкциях объявил американский лидер Джо Байден, трансляция его выступления ведётся в Twitter Белого дома.

"Мы принимаем шаги по запрету импорта из нескольких значимых секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты", — сказал глава Овального кабинета.

Ограничения коснутся одежды, ювелирных изделий и автомобилей известных брендов класса "люкс". Байден также анонсировал полные блокирующие санкции против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы. Он отметил, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ.

Кроме того, американский лидер сообщил, что США и страны-союзники по Североатлантическому альянсу намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.

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Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.

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Getty Images / Anna Moneymaker

Андрей Бражников
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