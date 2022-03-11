Байден объявил о новых санкциях: Под запретом российские бриллианты, морепродукты и водка
По его словам, Вашингтон и страны-союзники по Североатлантическому альянсу намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Москвой.
Соединённые Штаты запрещают поставки предметов роскоши в Россию, а также импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов. О новых санкциях объявил американский лидер Джо Байден, трансляция его выступления ведётся в Twitter Белого дома.
"Мы принимаем шаги по запрету импорта из нескольких значимых секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты", — сказал глава Овального кабинета.
Ограничения коснутся одежды, ювелирных изделий и автомобилей известных брендов класса "люкс". Байден также анонсировал полные блокирующие санкции против руководителей банков РФ, находящихся под санкциями, и депутатов Госдумы. Он отметил, что в ближайшее время подпишет соответствующий указ.
Кроме того, американский лидер сообщил, что США и страны-союзники по Североатлантическому альянсу намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией.
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
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