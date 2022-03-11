Глава ЕК – о четвёртом пакете санкций: Ещё сильнее изолируют Россию от мировой экономики

По её словам, ограничения будут зависеть от развития ситуации на Украине, в случае ухудшения обстановки они будут массивными.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке четвёртого пакета санкций в отношении России, который направлен на дальнейшую экономическую изоляцию Москвы.

"Мы [Евросоюз] теперь представим четвёртый пакет санкций, который ещё больше изолирует Россию от мировой экономической системы", — сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем, не уточнив, какие именно будут ограничения.