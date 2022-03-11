Глава ЕК – о четвёртом пакете санкций: Ещё сильнее изолируют Россию от мировой экономики
По её словам, ограничения будут зависеть от развития ситуации на Украине, в случае ухудшения обстановки они будут массивными.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке четвёртого пакета санкций в отношении России, который направлен на дальнейшую экономическую изоляцию Москвы.
"Мы [Евросоюз] теперь представим четвёртый пакет санкций, который ещё больше изолирует Россию от мировой экономической системы", — сказала она на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем, не уточнив, какие именно будут ограничения.
Также, говоря о возможных будущих санкциях, Макрон отметил, что "рассматриваются все возможные варианты". Он добавил, что они будут зависеть от развития ситуации на Украине. Так, в случае ухудшения обстановки они будут массивными.
Напомним, ограничения против России вводятся в связи с тем, что 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад уже давно вводит антироссийские ограничения и продолжил бы это делать даже без событий на Украине. Лайф следит за развитием событий в Незалежной в режиме реального времени.
ТАСС / KENZO TRIBOUILLARD / POOL